¿Lío en Francia? La lesión de Benzema y sus enigmáticas publicaciones, la invitación a la final, los comentarios de Deschamps…

El lío parece estar servido en el seno de la selección francesa en las últimas semanas debido a la ausencia de Karim Benzema, que abandonó la concentración de Francia en Qatar antes de que arrancase el Mundial por una lesión en el recto femoral. La rápida recuperación del jugador y la posibilidad legal de su vuelta a la Copa del Mundo, sumado a las declaraciones de Deschamps y a las enigmáticas publicaciones del ‘9’ centran toda la atención a 24 horas de la final del campeonato mundialista.

El delantero del Real Madrid reapareció sobre el terreno de juego plenamente recuperado este jueves en un partido de entrenamiento con su club en Valdebebas, pero superó sus problemas físicos a finales de noviembre. Sin embargo, estos no eran los plazos que manejaba el cuerpo médico de ‘Les Bleus’, que estimó tres semanas.

Verle vestido de corto como titular tan solo un día después de que Francia se metiese en la final de la Copa del Mundo parece indicar que, aunque con total seguridad se habría perdido la fase de grupos, podría haber llegado a los encuentros de eliminación directa y, sobre todo, a la final de este domingo. Más aún teniendo en cuenta que Didier Deschamps no llamó a nadie para sustituirle.

La negativa de Deschamps a su regreso

Dado que el técnico francés decidió no utilizar la plaza que dejaba libre Benzema, el Balón de Oro ha seguido formando parte de la lista de convocados de Francia para la Copa del Mundo, por lo que, legalmente, podría haber retornado si el cuerpo técnico lo hubiese estimado oportuno.

Sin embargo, Deschamps no ha hecho más que negar su vuelta en todas las ruedas de prensa posteriores a que se conociese la noticia. La primera vez que le preguntaron por su regreso dejó claro que “no es algo que esté en mi cabeza”, mientras que en la última rechazó contestar visiblemente molesto; “No voy a responder, siguiente pregunta”, diría simplemente.





La negativa continuada en torno al regreso del mejor jugador del mundo ha despertado rumores en Francia, donde ya apuntan que la relación entre el entrenador y el futbolista no es buena. Según el diario L’Equipe, el técnico estaría molesto con Benzema porque no le mencionó entre sus agradecimientos cuando recibió el Balón de Oro.

También hubo rumores de que su marcha había ‘aliviado’ al grupo, aunque Aurélien Tchouaméni, su compañero en el Real Madrid, salió al paso para desmentirlo.

La invitación para la final y la ironía del seleccionador

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, remitió a Karim Benzema, así como al resto de lesionados de ‘Les Bleus’ para la cita mundialista, una invitación para viajar a Qatar y presenciar la final del Mundial ante Argentina, aunque todo parece indicar que el madridista no estará en las gradas del estadio Lusail. Tampoco Zinedine Zidane, que fue invitado de igual forma y rechazó la propuesta.

Sobre ello se ha pronunciado Deschamps en vísperas de la final. “No me ocupo yo de las invitaciones a jugadores lesionados o a antiguos jugadores”, ha apuntado irónico, indicando que “unos estarán y otros no, no lo sé”.

Los mensajes en sus últimas publicaciones

El delantero no ha comentado nada al respecto públicamente, aunque sus últimos post en Instagram han dado mucho que hablar. “No me interesa”, escribió en su última imagen compartida en pleno revuelo.

Las últimas publicaciones de Karim Benzema. INSTAGRAM KARIM BENZEMA

Además, subió a sus ‘stories’ una fotografía abrazando a Zidane en la gala del Balón de Oro poco después de que se conociese que la leyenda francesa había declinado la invitación para ir a ver la final, y compartió la publicación de un amigo suyo en la que ambos posan con la distinción individual: “Ya hemos ganado… Fin”, se lee en la imagen.