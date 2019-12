límite salarial para los jugadores extranjeros

No obstante, esta decisión sí afectará a futuros fichajes . Gareth Bale , por ejemplo, tenía un posible destino en China, un país que ya se interesó por sus servicios en verano. La dificultad para cerrar el acuerdo hizo que esa vía se cerrase para este año, si bien no para el futuro. Ahora, con la decisión del nuevo presidente de la CFA, las opciones del galés se esfuman… salvo que acepte un sueldo notablemente inferior al que percibe actualmente.

Este tope tiene como objetivo evitar que los equipos chinos gasten demasiado dinero en futbolistas ajenos a su país, lo que en opinión de Xuyuan frena su evolución . “Nuestros equipos han quemado demasiado dinero y nuestro fútbol profesional no se ha dirigido de forma sostenible. Si no tomamos medidas a tiempo, temo que se derrumbe”, ha apuntado en rueda de prensa. Xi Jingping , presidente del país, estableció el año 2050 como fecha objetivo para que el país sea una auténtica potencia mundial en fútbol.

