Limitan acciones de reclamo en actos públicos

El diputado independiente Gabriel Silva manifestó su desacuerdo con un texto que limita la capacidad de los proponentes para presentar reclamos. “Yo entiendo la frustración de un proveedor, de la entidad licitante y de la población cuando no se puede iniciar un contrato por las impugnaciones, pero la solución no es subir el costo de impugnaciones o de fianzas, sino una ley que diga de manera más específica cuáles son las causales de impugnación”.

