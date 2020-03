Lily Nicholls, y el tiempo de la diplomacia feminista

“Sabía que me interesaba el mundo, Latinoamérica en particular, pero el mundo”, asegura Lily Nicholls, la actual embajadora de Canadá en Panamá. Cumplió: es licenciada en ciencias políticas y sociología, tiene maestría en política económica internacional y un doctorado en desarrollo internacional.

Era un día de enero, y Ottawa los recibió con una tormenta de nieve. En aquel entonces, la capital de Canadá era una ciudad relativamente pequeña. Si acaso tenía 350 mil habitantes, y con pocos inmigrantes, a diferencia de hoy día: uno de cada cinco canadienses ha nacido en otro país. Su padre había conseguido un trabajo por tres meses como biológo uno, labor que hacían los estudiantes recién graduados, y en la que se ganaba muy poco. Entonces los sentó a todos en un sillón y les dijo: “no entiendo el idioma. Casi no conozco a nadie. No tenemos dinero. Perdimos la casa. Lo perdimos todo, y no podemos volver. Van a tener que educarse, esforzarse 10 veces más que nosotros para salir adelante”. Y como casi todos los exiliados, arrancaron de cero.

La dictadura de Augusto Pinochet, en Chile, obligó a la familia de Lily Nicholls a exiliarse en Canadá. Su padre era el director general de salud pública del gobierno de Salvador Allende (1908-1973). Era parte del grupo de médicos chilenos que a finales de la década de 1960 crearon las políticas de nutrición para las escuelas. Su madre era profesora de asistencia social en una universidad, de esas que llevaba causas sociales a los barrios pobres. No militaban en partidos políticos pero, en tiempos de dictadura, eran vulnerables. El día del golpe (el 11 de septiembre de 1973), su padre estaba en Canadá. Le dijeron: “no te vayas. Quédate. Te van a matar”, pero él contestó que no, que se regresaba a Chile porque temía por su familia.

