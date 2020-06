Liguilla o algoritmos en Italia si no se completa Serie A

La liguilla sería la definición preferida si no se puede completar el torneo. Se usarían algoritmos solo por razones de fuerza mayor, como que no se puedan disputar los encuentros o hay un rebrote del virus.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y fue la que apoyaba el presidente de la federación Gabriele Gravina. No participaron en la votación tres clubes de la primera división, o Serie A, que fue suspendida el 9 de marzo. Si no surgen novedades se reanudaría el 20 de junio y concluiría el 2 de agosto.

