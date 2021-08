Ligue 1: Mbapp: “Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siento la responsabilidad de ayudarle a crecer”

Kylian Mbappes la portada de septiembre de la revista Esquire en espaol, en la que habl de todo: el Mundial de 2018 (con revelaciones sorprendentes sobre Francia), considera que todava no est a la altura de Cristiano Ronaldo y Messi (y Haaland no est a su altura), los consejos que le dio a Neymar para ser mejor aceptado en Francia, sus objetivos en el futuro y su opinin de la Ligue 1.

“Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemtico, de ayudar a que la liga crezca“.

“Ganarlo todo”

“He jugado en la delantera, he jugado en la izquierda y en la derecha. Con toda humildad, no creo que todo el mundo sea capaz de cambiar de posicin as cada ao y mantener un gran rendimiento al ms alto nivel. Eso no cay del cielo. Si hablo del bagaje que me dieron en la adolescencia, est todo ah. He conseguido trabajar mis puntos dbiles, pero sobre todo perfeccionar mis puntos fuertes, porque siempre me han dicho que es a travs de tus puntos fuertes como vas a ganar”.

“Tuvimos la suerte de tener una plantilla joven. Estbamos totalmente despreocupados, ramos solo un grupo de compaeros. Igual que el panadero no se lleva bien con todos los panaderos. No tienes que cenar con tus compaeros todas las noches para ganar”.

“Para m no era un resultado, una finalidad. Ahora no pienso para nada en ese trofeo. No miro las fotos del Mundial antes de irme a dormir. Sinceramente, es la gente de la calle la que se acerca y me dice: ‘Eres campen del mundo, merci, merci'”.

“Si te dices a ti mismo que lo hars mejor que ellos, va ms all del ego o la determinacin: es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables. Han roto todas las leyes de la estadstica. Han tenido diez, quince aos extraordinarios. Siempre te comparas con los mejores de tu deporte, igual que el panadero se compara con los mejores panaderos de su entorno. Quin hace el mejor croissant, el mejor pain au chocolat? Veo los partidos de otros grandes jugadores para ver lo que hacen. S cmo hacer esto, pero puede el otro hacerlo tambin? Creo que otros jugadores tambin me observan. Creo que eso empuja a los futbolistas a elevar su juego, igual que Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi“.

“En Brasil son ms festivos, en Francia ms serios. Aqu no se considera bueno mostrar tus pasiones. La gente pensar que descuida el PSG porque juega al pquer. Creo que ha empezado a entenderlo. Al principio fue difcil para l, porque lo vivi como una afrenta. Cuando lleg, pusieron su cara en la Torre Eiffel, y seis meses despus le preguntan por qu juega al pquer. En Francia, la gente sabe lo que tienes pero no necesita verlo. Solo quieren verte jugando al ftbol, sonriendo“.

“Es su segundo ao, lo estamos conociendo. Es el comienzo para l. Me alegro por l, por lo que est haciendo”.

“Yo creo que s. Si tu cara est en todas partes en la ciudad, en todas partes en el mundo, eso es seguro. Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los dems”

“Un aficionado te da un amor enorme, pero a veces quiz un exceso de amor, y puede que no respete tu intimidad. Nosotros le damos la vida a la gente, porque le damos placer cada tres das, y le damos nuestro tiempo. Es imposible esperar una vida normal, pero un poco de respeto a la vida privada no es demasiado pedir, creo”.

“En el ftbol de alto nivel, nadie te har un hueco ni te dir que eres capaz de hacer cosas. Depende de ti convencerte de que lo eres. El ego, el amor propio, no es solo un capricho de las estrellas, es tambin la voluntad de superarse, de dar lo mejor de uno mismo”.

“Fue el mejor partido de mi carrera porque fue completo. Ayud a mi equipo tanto en ataque como en defensa, y acert en la creacin y la finalizacin de mis jugadas, en el uno contra uno. Gan el 90% de mis duelos, si la estadstica es correcta. En todo el partido, no tuve un momento en el que me sintiera apagado”.

“Desde muy joven siempre estaba en los vestuarios, escuchando las charlas tcticas y los diferentes puntos de vista, porque el ftbol se compone de diferentes puntos de vista. Aprend a tener esa tolerancia, y creo que me ayud, porque ser entrenador es ponerse en el lugar de otro. Creo que tengo el don de hacerlo. En el ftbol ayuda, porque si eres jugador generalmente piensas solo en ti mismo, en tu propia carrera. Pero yo puedo ver, por ejemplo, cuando algo en un partido est frustrando a un compaero. Y puedo tranquilizarlo“