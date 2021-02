ligereza y muchas funcionalidades de salud y deporte en un smartwatch por menos de 100 euros

Puede que lo que menos nos guste sea que encontramos cierto lag a la hora de interactuar con el dispositivo y la velocidad de respuesta no es para tirar cohetes, aunque no hay que olvidar que hablamos de un smartwatch con un precio de gama media -89,99 euros- pero que tiene la mayoría de las funciones incluidas en los modelos más premium. Por tener una referencia, su hermano mayor, el GTS 2, cuesta 159,90 euros.

El GTS 2 mini también ofrece un seguimiento de la duración del ciclo femenino , identifica los días fértiles y ofrece a las mujeres información sobre sus ciclos menstruales. Lo cierto es que esta es una función que no incluyen todos los smartwatches y a mí me resulta bastante útil -aunque, claro, esto será así solo para la mitad de la población.

Eso sí, las notificaciones funcionan bastante bien y se pueden personalizar, aunque no se puede responder a esas notificaciones. Otra pega es que son algo limitadas y que no permiten leer mensajes completos -especialmente para correos electrónicos-.

You May Also Like