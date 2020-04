¿Ligar sin quedar en un bar? Las apps de citas siguen funcionando a toda máquina

Y si esto es así en general, se puede prever que cuando se trata de ligar , con lo que gusta en España, la cosa se mantiene ‘on fire’: los españoles no solo no han abandonado las principales plataformas de citas, sino que son de los usuarios que más han incrementado su uso .

Y es que guardar la distancia social no significa desconectar , que no lo hemos hecho ni mucho menos: las principales redes sociales han experimentado un aumento en el uso del 55% en las últimas semanas, según Comscore; y, en cuanto a Internet se refiere, las operadoras de telefonía aseguran que las redes IP han vivido incrementos de tráfico superiores al 40%.

