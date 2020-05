Liga sueca no realizará pruebas de coronavirus a jugadores

La sociedad sueca no estuvo en aislamiento durante la pandemia debido a que las autoridades de salud y el gobierno eligieron no imponer las mismas restricciones de otros países.

Este protocolo sigue los lineamientos generales que adoptó la sociedad sueca de que sólo las personas “que se sienten mal deberán visitar un hospital o someterse a una prueba de coronavirus”, dijo la liga sueca a The Associated Press el martes.

