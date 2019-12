Liga Premier no siguió procedimiento de FIFA contra racismo

Así que, cuando se emitieron tres advertencias durante intervalos de 10 minutos en la cancha de Tottenham, reinó la confusión, no sólo para los televidentes y expertos en todo el mundo, quienes creyeron que el encuentro no proseguiría, sino también para el equipo local.

La prioridad para la Premier es garantizar que “el partido no se interrumpa indebidamente”. Ello lleva a que la liga no exija a los árbitros dar los pasos para que se emita una advertencia a los aficionados en el estadio.

You May Also Like