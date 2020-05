Liga Premier busca aplacar temor de jugadores

“Cuando se regrese, necesitamos asegurarnos que no sólo sea por motivos de fútbol. Tiene que ser seguro no sólo para los futbolistas, sino para todo el personal médico, los árbitros”, dijo Sterling en su canal de YouTube. “No sé cómo se harán las cosas. Considero que cuando la seguridad de todo el mundo, además de los jugadores, esté garantizada y que se vela por su bienestar, entonces tendremos el momento ideal para volver a jugar”.

“Hemos hablado de cuatro semanas de entrenamiento, pero aún no tenemos un acuerdo ya que no se ha decidido cuándo se volverá a entrenar”, añadió.

You May Also Like