Liga inglesa de fútbol femenino busca resurgimiento

“Había varios desafíos, no era tan simple como apegarnos a lo que hiciera la Premier”, dijo Kelly Simmons, directora de la Asociación de Fútbol británico para la división profesional de mujeres. “Quedó claro muy pronto, una vez que comenzamos a evaluar esos protocolos, que iba a haber numerosos desafíos, y no sólo por el costo de las pruebas.

“Sólo porque esto no se reanudó, no quiere decir que estamos bajo amenaza o riesgo”, dijo Hayes el sábado. “Confío en la gente que gestiona esta liga y creo que volveremos más fuertes, grandes y mejores después de esto”.

You May Also Like