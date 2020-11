Lidl lanza su gama Deluxe para esta Navidad en más de 600 tiendas de toda España

La compañía trabaja con empresas como MCA Spain , especializada en Productos con Denominación de Origen, o Can Bech , una pequeña empresa familiar especializada en la producción de conservas de fruta y verdura. Por ejemplo, MCA Spain cuenta con más de 40 referencias en la gama Deluxe de Lidl como los espárragos con la DO Navarra o alcachofas . Pedro Ochoa, su representante, ha señalado que el principal valor de los productos con DO “ayuda a dinamizar el desarrollo de las zonas rurales”.

You May Also Like