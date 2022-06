líderes europeos llegan a Kyiv

El ministro de Defensa ucraniano dijo a CNN que los aliados occidentales entienden ahora que la idea de no provocar a Rusia para evitar el conflicto no funciona.

El funcionario dijo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, y otros funcionarios occidentales le dijeron: “Oleksiy, no te preocupes, no pararemos. Seguiremos ayudando a tu país, a tu pueblo y a tu presidente”, dijo.

Zelensky declaró al Financial Times que “para ser un líder, no hace falta considerarse como tal, sino comportarse como tal”.

Aunque los tres países han prometido armas para ayudar a la defensa de Ucrania contra Rusia, Zelensky no ha ocultado que cree que no están haciendo lo suficiente.

