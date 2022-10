Liderazgo de su DT, la clave para España

“Toda la Liga se jugaba en dos estadios y todo lo hacíamos en coche. Era otra época. Iba a entrenar a veces y no había porteros porque trabajan en el servicio militar o en algo del gobierno y no podían acudir. Más allá de eso, la experiencia fue fantástica”, confesó.

“Veo una mezcla buena de gente porque, aunque muchos son jóvenes, tienen ilusión y en estos acontecimientos ir sin presión y más tranquilos es bueno. Luis Enrique tiene una mentalidad ganadora y, aunque externamente no nos llevarán como favoritos, internamente creo que es una selección con mucha personalidad y que no van a traicionar la forma de pensar de su entrenador”, manifestó.

