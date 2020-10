Líder opositor venezolano Leopoldo López ya está en Madrid

Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos

Periodistas de la AFP apostados toda la mañana en el área de llegadas internacionales en el aeropuerto de Madrid/Barajas no pudieron ver a Leopoldo López, lo que hace pensar que salió por la puerta de autoridades a la que no hay acceso.

