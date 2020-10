Líder opositor Capriles pide posponer legislativas en Venezuela por falta de ‘condiciones’

Si la petición del bloque europeo de aplazar los comicios y aplicar medidas para posibilitar elecciones libres y equitativas no es aceptada, “la UE no reconocerá ni la Asamblea Nacional, ni a la Corte Suprema”, reiteró el funcionario europeo.

Una treintena de partidos de oposición ha dicho que no participará por considerarlos un “fraude” signado por la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de tendencia oficialista, y no por el Legislativo como establece la Constitución venezolana.

“Si no posponen, no hay manera, no le sirve la elección al país. Si se pospone (…) va a haber la posibilidad de una observación internacional”, señaló el dirigente. “Si hay la observación, va a haber la participación. Está claro”, apuntó.

You May Also Like