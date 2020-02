Líder indígena llama a salvar la Amazonia

El hombre blanco que viene a destruir mi casa no tiene derecho, no sabe respetarnos, nosotros sí sabemos que es el respeto. Pero ellos pueden pagar a sicarios para matar a los líderes indígenas que luchamos por nuestra tierra.

Claro que tengo miedo, pero no solo yo, todos los hombres de la tierra tienen miedo de las armas de fuego. Tengo miedo de perder mi vida pero no tengo miedo de luchar usando la palabra.

