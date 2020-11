Licitación pública para 6 planes de ordenamiento turístico abierta hasta el 20 de noviembre

José Batista, viceministro de Ordenamiento Territorial, detalla que serán planes de ordenamiento territorial integrales que se enfatizarán en el tema del turismo, pero eso no significa que no se incluya en otros planes que se desarrollen en otras partes del país; agregando que el proyecto lo comprenden tres componentes: infraestructura y gestión urbana, equipamiento turístico y desarrollo comunitario; y modernización de la gobernanza política.

