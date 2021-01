Licitación de congeladores, ahora con nuevos términos

“Hay que mantener transparente la compra para mantener el entusiasmo en la población en la vacunación”. Reiteró que la cantidad a contratar solo para las vacunas de la Covid-19 no es necesaria, debido a los pequeños envíos de la vacuna de Pfizer –la única que requiere de menos 70 grados centígrados– y a que las otras –de las farmacéuticas Johnson & Johnson y Astrazeneca– no requieren estas especificaciones.

La Prensa tuvo acceso a una carta, del 30 de diciembre pasado, en la que se detalla que la empresa Interhospitalaria Panamá, S.A. no cotiza en la Caja de Seguro Social porque alega que no está obligada a hacerlo. Esta empresa tiene un capital inicial de 200 mil dólares y ha recibido pagos del Gobierno en los últimos 10 años. Previamente, registra importaciones de neveras y de equipos de refrigeración para vacunas.

De estas empresas, X Line no cumpliría con el requisito de 8 años de experiencia continua en cadenas de frío, ya que la sociedad nació a la vida jurídica en 2014 y su aviso de operación indica que empezó a funcionar en 2015. Sus importaciones tienen que ver con lámparas, caucho molido para pisos, parques infantiles, etc. Nada que tenga que ver con refrigeración, aunque su aviso de operación indica que suministra vapor de aire, aires acondicionados y producción de hielo.

La Prensa preguntó al Ministerio de Salud, desde el pasado 31 de diciembre, sobre el sustento de esta compra, pero no ha habido respuesta. Tampoco respondió por qué esta convocatoria se hizo a finales de diciembre y principios de enero, y no desde el momento en que se negoció la adquisición de las vacunas, tal como lo hizo Costa Rica. En noviembre pasado, el Consejo de Gabinete autorizó la compra de estas vacunas a Pfizer, informó la viceministra de Salud, Ivette Berrío.

