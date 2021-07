Libros que no pueden faltar en tu maleta para las vacaciones

El juego del alma no es solo una de las mejores lecturas para el verano, lo es también para cualquier época del año. No podía faltar en esta selección el último thriller de Javier Castillo con una investigación en la que se mezcla la intriga con la religión después de hallarse el cuerpo de una joven crucificada en un suburbio de las afueras de Nueva York. Si quieres sentir el frío de la intriga, la tensión y el suspense , El juego del alma es uno de tus libros para el verano.

