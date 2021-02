libros para celebrar San Valentín

Autora de varios libros sobre familias no convencionales, esta doctora en Sociología reconoce que, aunque la opción del poliamor no funciona para ella -se declara abiertamente monógama-, sí la considera una alternativa legítima a las formas del amor convencional . Por ello, tras años de estudio, ofrece, como el subtítulo indica, “una guía para comprender a las personas poliamorosas”. Qué es el poliamor, las ventajas, los retos y los problemas que encuentran quienes lo practican, cómo tratarlo con las criaturas, amistades y seres queridos o temas legales y religiosos son algunas cuestiones recogidas entre sus páginas.

