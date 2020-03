libros gratuitos para sobrellevar la cuarentena

El grupo editorial Planeta comparte en su web hasta diez títulos variados con los que podrán disfrutar niños y mayores. Los títulos que podemos descargar en su web hasta el 31 de marzo son El león, la bruja y el armario , de C.S . Lewis (1950); Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton , de Elisabetta Dami (1999); El código Da Vinci , de Dan Brown (2000); La Sombra del Viento , de Carlos Ruíz Zafón (2001); Los hombres que no amaban a las mujeres , de Stieg Larsson (2005); El tiempo entre costuras , de María Dueñas (2009); A todos los chicos de los que me enamoré , de Jenny Han (2014); En familia con Karlos Arguiñano (2014); Algo tan sencillo como tuitear te quiero , de Blue Jeans (2015) y Planeta Manga 1 (2019). Una amplia selección que, bajo el hashtag #keepreadingencasa , viene acompañada por una variada agenda de actividades y en la que se incluyen presentación de libros por parte de autoras y autores, lecturas conjuntas o podcasts.

