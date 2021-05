Libros, documentales y otras propuestas culturales para recordar el 15-M

’15M: Excelente. Revulsivo. Importante’ (2013). Stéphane M. Grueso. Película firmada por el cineasta conocido como @fanetin, que quiso dar su versión personal sobre el 15-M. Formó parte del proyecto transmedia 15M.cc , en el que también participaron la periodista Patricia Horrillo y exconcejal del ayuntamiento de Madrid Pablo Soto. En 2011, Grueso fue uno de los cuatro españoles que aparecieron como Person of the Year en Time. Disponible en Youtube.

