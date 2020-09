Libros de literatura infantil para iniciar bien el nuevo curso

La relación entre los abuelos y los nietos es hoy más importante que nunca: la sociedad actual, con sus prisas y carencias, ha vuelto a reconectar a varias generaciones . Este libro, narrado por un niño, habla del vínculo emocional con los mayores y del aprendizaje, que no solo va en una dirección. El pequeño del cuento descubre un buen día que su abuelo, al que admira y está muy unido, no sabe leer y decide enseñarle . Nicolas Duffaut pone las ilustraciones.

La jueza y exalcaldesa de Madrid no solo vende ropa infantil solidaria y juguetes en una tienda que la asociación que preside tiene en la capital, sino que también escribe cuentos . El origen de estas historias está en su nieta Lola: las inventaba para ella, cada noche, con un juego. Según la parte de la cabeza que le tocara (frente, nariz, ojos…), surgía una idea nueva. Siempre con reflexiones sobre las mujeres, la educación, los derechos humanos, etc.

