Libra, horóscopo del jueves 13 de mayo de 2021 | Horóscopos Libra

Predicción de pareja El éxito si lo que intentas es conseguir una pareja puede llegar el día de hoy gracias a que Marte en tu casa 10 en el signo de Cáncer está conectando con Aries en tu casa 7; por lo tanto existen las posibilidades de que puedas encontrar un pareja aventurera, vivaracha y despreocupada pero ten cuidado pues podrías estarte yendo muy rápidamente y las cosas no podrían resultar como deseas pues Marte en Cáncer no tiene mucha dignidad al estar en su caída por lo que te recomiendo irte despacio para que vayas midiendo el terreno.

