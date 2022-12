Libra Group amplía inversiones en el sector de energía

Logothetis comenta que en medio de una generación de millennialls y centennialls que quieren ser dueños de sus propias empresas y triunfar de forma rápida, la recomendación es no menospreciar a nadie, valorar a todos como iguales indistintamente de la condición socioeconómica o del lugar donde hayan nacido y no tolerar las injusticias. “Solo se necesita ser amado por una persona, y eso puede hacer la diferencia entre un alma sufrida y una persona que pueda sentir empatía y superar el resentimiento y la ira. Debemos estar agradecidos todos los días”, comentó Logothetis quien además se reunió con un grupo de 100 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá para inspirarlos.

La estrategia es ver oportunidades de negocios donde inicialmente no los hay, por ejemplo cuando el negocio marítimo está bajo, compran barcos, cuando el negocio de aviación está caro venden aeronaves. “El grupo tiene un pensamiento a largo plazo, y hemos vivido tiempos difíciles entre 2017 y 2019 y tratamos de aprender a no mirar con esos miedos de corto plazo que siempre van a estar presentes, por eso tratamos de trabajar con esperanzas a largo plazo. Es más fácil sentir miedo que tener esperanzas, pero hemos decidido ser disciplinados para ver a través de las nubes del miedo y tener esperanzas”, reflexiona Logothetis.

You May Also Like