Libertad, igualdad y fraternidad: Álvaro Tomas

Dice el artículo en mención que Francia no ha dejado de incrementar los contratos con gobiernos autoritarios, como Egipto y Catar. Además, que durante el período 2010-2014, el 38% de las exportaciones francesas de armamentos fueron a esa violenta región árabe. Francia es el gran proveedor de las monarquías del golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudí, en donde no existen los derechos humanos. Liberté: gancho.

