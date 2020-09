Liberando a los usuarios y taxistas de las concesionarias

La excusa del Estado para regular el transporte público es la de proteger al consumidor y asegurar un transporte de calidad a precios accesibles. Obviamente, esta excusa no es más que eso, porque toda la actuación de la ATTT se lleva a cabo con abstracción de los intereses de los usuarios, que no tienen ningún papel que jugar en dicha regulación.

A raíz de ello, al diputado no le quedó más remedio que ir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar un habeas data. Pienso que la Corte (magistrada María Eugenia López) ordenará a la ATTT entregar la información de los concesionarios. La gran pregunta es si el director de la ATTT lo hará o si simplemente no cumple la orden.

Es tan cerrado el dato que, cuando un diputado de la República, Gabriel Silva, le pidió la información a la ATTT, esta no sólo se tardó una eternidad en atenderle, sino que no le contestó quiénes son los concesionarios. Ni uno solo. Ante esta realidad, el diputado Silva volvió a pedir la información, pero esta vez ni siquiera le contestaron.

Uno de los datos públicos mejor guardado por todos los gobiernos es la información de las empresas concesionarias de taxis y de sus dueños. No se publican en ningún lado. Otro tanto sucede con la información de los dueños de taxis, de los certificados de operación o cupos (no los hacen públicos), y de los supuestos famosos estudios de tarifas que son presentados cada cierto tiempo a la ATTT, por los no identificados concesionarios. Todo esto en contravención de la Ley 6 de 2002, sobre la transparencia en la gestión pública.

