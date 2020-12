Liberan finca cautelada en caso Odebrecht

Además, precisa que La Vistada tiene un derecho económico afectado dentro de un proceso en el cual no está obligada a responder patrimonialmente, debido a que esta no es parte ni está vinculada con el hecho punible.

El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó un amparo de garantía aduciendo que la finca es propiedad de Frank De Lima Vargas, padre del exministro, y que este no está imputado en la investigación de Odebrecht y que la fiscalía no ha logrado demostrar que dicha propiedad fuera comprada con dineros provenientes de los fondos de esa empresa.

You May Also Like