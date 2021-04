Liberan en México a la madre del niño Wilto que fue abandonado en la frontera

“Mi corazón se va a salir de alegría y de goce”, aseguró esta mañana Meylin del Socorro Obregón, “imagínate, tanto que hemos pasado”.

La mujer, de origen nicaragüense, fue presuntamente secuestrada en México tras emigrar junto a su hijo hacia Estados Unidos. El menor, Wilto Gutiérrez, de 10 años, fue hallado solo vagando junto a la frontera a inicios de mes. Su madre fue liberada ayer, según ha contado su familia, aunque se desconocen aún las circunstancias.

“No tengo palabras para explicar la alegría tan grande de volver a abrazar a mi niño y saber que estamos bien los dos”, le dijo la mujer este jueves a su hermano Misael Obregón en una llamada telefónica cuando éste era entrevistado por Noticias Telemundo.

“Estoy bien, gracias a Dios. Ya salí de este martirio”, agregó.

El secuestro en México

La madre de Wilto fue liberada presuntamente de su secuestro en México, según informó su hermano este miércoles. “Gracias Diosito lindo por este momento más alegre de mi vida, que noticia más grande la que he recibido”, dijo a través de un video publicado en la red social Youtube.

Había sido secuestrada junto a su hijo poco después de ser devueltos a México por las autoridades migratorias estadounidenses tras cruzar la frontera ilegalmente.

El menor fue liberado después de que su tío pagará 5,000 dólares de rescate, según explicó el hombre, que vive en Miami, Florida. Se desconocen las circunstancias de la liberación de su madre.

[Partió con su mamá, pero no llegó con ella: familiares del niño migrante al que dejaron “botado” en la frontera cuentan cómo llegó hasta allí]

Wilto Gutiérrez y su madre, Meyling Obregón Leiva, en una imagen compartida por la familia. Cortesía

Preguntada al respecto en una entrevista a Univision Noticias, la mujer replicó: “No quiero hablar de eso en este momento, quizás me voy a llevar un tiempo”.

“Veía por las noticias, no sé, no le podría explicar, solo me dijeron que me alistara, que no les convenía tenerme ahí y que me iban a ir a dejar a otro lugar y me fueron a dejar a una parte sola, abandonada”, agregó.

Este miércoles por la tarde al fin pudo hablar con su hijo que está en un albergue en Brownsville, Texas.

“Le dije que no se preocupara, que no llorara, que todo iba a salir bien y que pronto íbamos a estar juntos”, aseguró la madre a su hermano durante la entrevista a Noticias Telemundo.

La imagen que se volvió viral

El drama de esta madre y su hijo se convirtió en viral en redes sociales tras publicarse las imágenes del menor pidiendo auxilio a un agente fronterizo. Entre lágrimas, el niño le dijo al agente que lo encontró caminando solo en el sureste de Texas que las personas con las que había cruzado lo habían dejado “botado”.

“¿Me puede ayudar?”, imploró el menor mientras caminaba hacia el agente. “Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”, explicó.

El momento se convirtió en un símbolo de las penurias que sufren los niños no acompañados al tratar de cruzar la frontera.

El menor había emigrado de una zona rural de Nicaragua con su madre a principios de febrero. Ella había decidido buscar un futuro mejor en Estados Unidos tras separarse de su pareja. Su idea era alcanzar a unos familiares que viven en Florida.

Ahora el padre del niño, Lázaro Gutiérrez, ha solicitado su repatriación a Nicaragua, pese a que sólo días antes se inclinó porque siguiera en Estados Unidos: “Estando bien él allá, digamos, yo les pediría pues que le ayuden a él y que se lo entreguen al tío”, afirmó Gutiérrez el sábado.

El tío del menor dijo sin embargo que desea que el niño se quede con su familia en Estados Unidos y, según pudo constatar Noticias Telemundo, firmó la solicitud de reunificación familiar para que el Gobierno se lo entregara, antes de conocerse la liberación de su madre.

Para Meylin Obregón, la posibilidad de que su hijo regrese a Nicaragua es algo que le angustia. Según su hermano, el niño no quiere volver con su padre; además, dijo, Lázaro Gutiérrez maltrataba a madre y niño.



La mujer nicaragüense Meyling Obregón y su hijo de 10 años Wilto Gutiérrez en una fotografía sin fecha compartida por la familia. Cortesía

[En video: Un coyote lanza a dos niñas desde el muro en la frontera antes de huir]

Por su parte, el cónsul de Nicaragua en Texas, Samuel Trejos, confirmó a Noticias Telemundo el martes la intención del Gobierno que representa de repatriar a Wilto Gutiérrez.

“Consideramos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en tanto hay un padre que lo pide estamos en la obligación de apoyar al niño, al padre, a la familia”, dijo Trejo en entrevista telefónica.

Niño migrante no acompañado rescatado por la Patrulla Fronteriza al este de la ciudad de Rio Grande, Texas. Anjel Hernandez vía Facebook

El caso ha cobrado notoriedad en Nicaragua, donde la vicepresidenta, Rosario Murillo, ha respaldado públicamente la demanda de que Wilto Gutiérrez regrese al país, algo que ha dividido a la opinión pública de allí.

“Yo le pido de corazón a la Rosario Murillo que se ponga la mano en la conciencia de no hacerle más daño al niño del que ya le ha hecho, el niño se puso muy traumado cuando yo le dije que el Gobierno de Nicaragua se lo quería llevar para atrás”, dijo Misael Obregón en entrevista con Noticias Telemundo.