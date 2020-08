Liam Payne se ha comprometido con Maya Henry ¡Tremendo anillo!

Liam y Maya han sido muy discretos con su relación y, aunque no han tenido problema con posar juntos en las alfombras rojas , no es habitual que compartan nada sobre su romance con sus seguidores. De hecho, las únicas fotografías en las que salen juntos que han compartido son precisamente de eventos a los que han acudido en pareja. En el último, del mes de marzo, se fotografiaron precisamente con Brooklyn Beckham y su chica, Nicola Peltz, de quienes corren los rumores de que puedan estar planeando también su boda.

El ex One Direction, de 26 años, h izo el pedido de matrimonio con un deslumbrante anillo de diamantes que le costó US$4 millones.

