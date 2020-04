Liam Hemsworth dejó de ser vegano por salud

Hemsworth reconoce que su decisión tan abrupta de cambiar de alimentación no fue la mejor elección: “Soy de esas personas que se va de un extremo a otro, y así fue que me hice vegano, de un día para otro. En mi caso el cálculo que se formó en mi riñón fue por demasiado oxalato en mi dieta; los oxalatos están presentes en frutos secos y algunas verduras como betabel, espinacas y papas. Todas las mañana tomaba un batido de cinco puñados de espinacas, leche de almendras, mantequilla de almendras y un poco de proteína vegana ”.

