LG podría estar considerando dejar el negocio de la telefonía móvil tras años de pérdidas económicas

No es la primera vez que LG ha sido objeto de rumores así , ya que decidió en 2019 expandir la subcontratación de su producción de teléfonos de gama baja y media. “En ese momento, el fabricante de teléfonos negó los rumores y explicó que estaba aumentando el volumen de fabricación de desarrollo original en un intento por aumentar la eficiencia en la producción y reducir los costos en la unidad de negocios que pierde dinero”, explica The Korea Herald.

