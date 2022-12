Durante mucho tiempo, la NBA estuvo prácticamente vetada para los jugadores no estadounidenses, pero, a medida que el baloncesto del resto del mundo crecía, lo hacía igualmente la presencia de extranjeros en la competición. También de españoles, para los que hace no demasiado era algo inalcanzable. Sin embargo, hasta 18 han logrado jugar en la mejor liga de básquet del planeta , algunos de ellos convirtiéndose en estrellas. MÁS INFORMACIÓN

