Ley Seca y ampliación del toque de queda en la provincia de Panamá

Sucre confesó, tras quitarse la mascarilla durante la rueda de prensa y rodeado de mamparas, que “no me gustaría ser el que deba decirles que debemos restringirlos o comunicar sanciones o medidas restrictivas, pero me ha tocado estar acá”.

Panamá vive desde la segunda semana de noviembre un “repunte” de casos, que no baja del millar, y que está vinculado a la apertura plena de la economía desde el 12 de octubre pasado , pero también al desorden una minoría de la población que no acata las medidas de bioseguridad, según las autoridades.

You May Also Like