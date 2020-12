Ley seca este fin de semana en Ocú por aumento de casos Covid-19

Autoridades locales de Ocú , en la provincia de Herrera , implementaron la medida de ley seca durante el fin de semana en todo el territorio distrita l, como medida que busca disminuir el número de contagios de Covid-19 entre la población. La medida inició a regir a partir de las s eis de la tarde del viernes y se extenderá hasta las 10 de la mañana del lunes 14 , según se estableció e n el decreto número 26, de 11 de diciembre de 2020. La normal lleva la firma del alcalde del lugar, Wilfredo Pimentel, quien indicó que la prohibición de venta y consumo de alcohol se da a razón del alto número de contagio s, así como a vio es de indisciplina entre la población. Al igual que otras áreas de la provincia , el distrito de Ocú no escapa al incremento del número de contagio s en las a últimas semanas, logrando alcanzar un total de 79 casos activos en los últimos días. Pimentel indicó que a través de operativos se ha podido determinar una gran cantidad de fiestas y actividades sociales, así como personas librando licor en sitio s no autorizados. Moradores consultados señalaron que esperan que la medida de ley seca se extienda durante todos los fines de seman a que quedan del mes de diciembre, donde se espera la visita de g ran cantidad de personas debido a las fiestas de fin de año. “ Ojalá esta medida se diera de forma permanente, al igual que el toque de queda ya que a todas horas hay demasiada gente en las calles” , indicó una moradora del lugar.

You May Also Like