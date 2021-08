Ley de regulación de la profesión de historia

Lo preocupante de continuar esta situación de limitaciones del espectro laboral para los historiadores, es que llegará un momento en que simplemente la carrera de historia no será apetecible, pues no todos los jóvenes que consideren estudiarla pensarán en desarrollarse como docentes. De hecho, ya en ocasiones anteriores la carrera ha padecido descensos considerables en su matrícula. Sería de lamentar que, merced de una enorme falta de oportunidades, en un futuro no muy lejano la misma llegue al cierre, pues quedaría la producción de historia en las manos menos apropiadas para sostener una identidad nacional.

Un historiador en un museo no es un guía, ni está allí para atender grupos. Su aporte es multidinámico al ser el investigador que tiene la responsabilidad de conceptualizar guiones y redactar texto para salas tanto temporales como permanentes; participar de la investigación de piezas que conforman la propuesta tridimensional del museo; contextualizar las piezas del museo para que no resulten disonantes en la narrativa del mismo; ejecutar proyectos de libros-catálogos que narren la propuesta del museo y su contenido haciendo más próximas las piezas al público general; ejecutar proyectos de historia oral, entrevistas y audiovisuales que garanticen la continua actualización de la información que conforma el museo; coordinar proyectos de rescate documental a fin de enriquecer los venideros proyectos expositivos, a más de colaborar de primera fila en el fortalecimiento de la identidad nacional, siendo un vocero bien ubicado de nuestra memoria histórica.

Ante la expectativa que levanta en lo venidero el debate de un proyecto de ley para regular la profesión del historiador, mucho se ha dicho de si es necesario reconocerle idoneidad a la profesión o si realmente es pertinente que los historiadores deban ser contratados en los museos nacionales. Ante esa inquietud, solo me resta pensar que existe un enorme desconocimiento en la población respecto a la profesión y labor de un historiador. Quizás esa visión obedece a la creencia generalizada de que se estudia historia para ser educador, ya sea a nivel de colegio o universidad. En mi pensar, de más de veinte años en la profesión, considero pertinente que el profesional de la historia sea reconocido como cualquier otro profesional de este país que aspira a tener una idoneidad, merced de estudios superiores que así lo prueben. Igualmente, debe darse la oportunidad para ampliar el radio laboral más allá de las aulas, no por el simple hecho de crear empleo, sino porque ese historiador con un mayor rango de acción laboral podría brindar resultados muy productivos en lo cultural y turístico, generando así más ingresos al país.

