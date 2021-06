Ley de incentivos ambientales

i) Si el contribuyente se encuentra en pérdida y no tiene ISR que pagar, ¿se pierden los años del beneficio fiscal?; ii) no se define que estos beneficios aplican únicamente a las actividades que la norma busca alcanzar. Pues, un contribuyente puede tener ingresos de otra naturaleza o de fuente distinta a la tratada por la ley. Pudiendo existir futuros errores de interpretación y aplicación; y iii) posiblemente el artículo 5, numeral 3 de la ley genere un problema de aplicación. Al indicarse que “los períodos establecidos para los incentivos y exoneraciones establecidos en la presente ley correrán desde la fecha en que se notifique al interesado la resolución que aprueba la solicitud”; pudiendo ocurrir que un contribuyente sea notificado aprobando su solicitud a mitad del año fiscal. ¿Al ser la DJR de naturaleza anual, todos los ingresos obtenidos en el año fiscal gozarán de los beneficios fiscales?

Esta ley no señala nada sobre el tratamiento al adelanto del ID sobre las utilidades no distribuidas, llamado complementario.

