Lewis, la heredera del Changmarín

Se puso un seudónimo varonil (Ulises Lima), fruto del imaginario de su escritor favorito Roberto Bolaños. Como Ulises, la joven de larga cabellera y figura esbelta Cheri Lewis ganó de entre 26 aspirantes el Concurso de literatura infantil y juvenil “Carlos Francisco Changmarín 2017” con su obra Vivir con alegría.

En 2015 había competido y obtenido una mención de honor en el mismo certamen con la obra De la magia y otros recuerdos.

El dominio del lenguaje para niños le es de carácter nato. Lewis tenía ya un amplio conocimiento en cautivar a los oídos jóvenes con mágicas historias, no solo desde el plano escrito sino también el visual, es la creadora y guionista de la serie animada panameña Siniestro Mu y Las Vacas Lobotómicas, entre otras, desarrolladas desde la plataforma Jungla Cartoons, en donde funge como directora creativa.

¿Qué temática aborda su trabajo triunfador?

La obra ganadora consta de tres cuentos y se llama Vivir con alegría. Es un juego de palabras que implica vivir feliz y a la vez vivir con alegría, que es el nombre de uno de los personajes. Las historias son bastante graciosas y abordan temas como vencer los miedos, la amistad y los lazos familiares.

¿Qué la impulsa a escribir al público infantil?

Escribir, ya sea para niños o para adultos, es algo que disfruto mucho. Mientras me siga haciendo feliz, lo seguiré haciendo.

¿Cuál cree que fue la obra que le impactó de niña?

Recuerdo varias, pero si tuviera que escoger una, diría que El ruiseñor y la rosa de Óscar Wilde. Creo que fue la primera historia de amor que leí en mi vida y es una historia triste. Quizá por eso me impactó tanto, porque no encaja en el estilo clásico de “vivieron felices para siempre”. Aún hoy día, cuando veo rosas rojas, me acuerdo de ese cuento.

¿En qué autores ha encontrado su guía para la escritura?

Mis autores favoritos son el chileno Roberto Bolaño y el argentino Julio Cortázar. Ambos tienen elementos que utilizo mucho en mis historias, como el humor y el absurdo.

¿Cuál considera la clave para atraer la atención de un lector infantil?

La gente tiene que dejar de subestimar a los niños en muchos aspectos y la literatura es uno de ellos. Muchos creen que “porque son niños” hay que hablarles en chiquito o tratarlos como bebés. Hay que conversar con ellos, ver las cosas que les gustan, entender cómo funciona su mundo a su nivel y no desde arriba.

Como creadora de contenidos para tiras cómicas, ¿cuáles son las que le dan emoción o de las que se considera fanática?

Pues son muchas. De las clásicas, siempre amaré Mafalda y todo lo que venga de Quino. También me encanta The far side de Gary Larson. De lo moderno, me gustan mucho los Macanudos de Liniers.

¿Cuántas veces antes había participado en el concurso Changmarín?

He participado dos veces. La primera fue en 2015 con otra obra titulada: De la magia y otros recuerdos, que ese año ganó mención honorífica. El Changmarín es un concurso que alterna cada año entre cuento y poesía. De modo que en 2017 le tocaba nuevamente al género cuento y decidí volver a participar con esta nueva obra que resultó ganadora.