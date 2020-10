Lewis Hamilton rompe la marca de Michael Schumacher en la Fórmula Uno

La escudería alemana optó por la lógica conservadora por la ventaja que tenían. Primero entró a boxes Hamilton (vuelta 41) y, acto seguido, Bottas, que dobló a Sainz y no a Gasly antes de su parada. Eso perjudicó al español. El alemán Sebastian Vettel, lejos de su compañero de equipo, al menos acabó en los puntos (décimo), algo que no logró el tailandés Alex Albon en la semana en la que su jefe, Christian Horner, le metió presión para ganarse la plaza para la próxima temporada. La siguiente carrera será dentro de siete días en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari en Imola (Italia) con el GP de la Emilia-Romaña en juego.

