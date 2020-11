Lewis Hamilton, “mucho más orgulloso” de su activismo por la igualdad que de sus (casi) siete Mundiales de F1

Lewis Hamilton se ha tomado tan en serio su papel como líder de la Fórmula 1 en pos de la igualdad que conforme los éxitos deportivos crecen, más aún lo hace su voz contra lo que considera justo: bien sea la lucha por el ‘Black Lives Matter’, el veganismo, el medio ambiente o lo que considere.

Tanto es así que incluso pese a ser el piloto con más victorias de la historia, con más poles y con más podios, y ante un fin de semana en el que con total probabilidad igualará a Michael Schumacher con siete Mundiales, mantiene que su lucha diaria es por conseguir un mundo mejor, mediante gestos como arrodillarse antes de cada Gran Premio.

“El Mundial de pilotos no impacta necesariamente en la vida de las personas. Tratar de mejorar las condiciones para todo el mundo, igualdad de derechos humanos, eso es lo más importante para mí y me hace sentir mucho más orgulloso”, señaló ante los medios. Aunque sí admite que le llena de satisfacción alcanzar a Schumacher, para él los hitos en la pista no son suficientes.

“Es más el mensaje que envía a los niños y no solo a los niños, pero sobre todo a ellos, que tienes que soñar más grande de lo que crees que puedes soñar y no dejar que nadie te diga que no puedes hacerlo”, dijo el Hamilton más autor de libros de autoayuda.

“Quiero quedarme”

Hamilton también se ha referido a su futuro, ahora que además no tiene garantizado un contrato con Mercedes, dado que no lo ha firmado… porque quiere ver algunos cambios.

“Todavía no tengo todas las respuestas a lo que quiero hacer. Soy muy consciente de la idea de que quiero continuar con Mercedes. Me encantaría ayudarlos en esta búsqueda de impulsar el cambio. Están involucrándose más en los coches verdes, electrificando más, y quiero ayudarlos en ese camino, quiero ayudarlos a presionar por la diversidad. Hay mucho que discutir y mucho por lo que pasar, pero es algo que haremos, pero después de que el trabajo esté terminado al final del año”, advirtió.