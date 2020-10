Lewandowski elegido mejor jugador UEFA, Pernilla Harder mejor jugadora

El premio UEFA es especialmente relevante este año ya que el Balón de Oro, por primera vez desde 1956, no se entregará debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que ha perturbado las competiciones en todo el mundo. La suerte de los premios FIFA The Best está en el aire.

“Ganar este trofeo me genera un sentimiento increíble. He trabajado muy duro”, celebró el artillero polaco, que sucede en el palmarés al defensa holandés Virgil Van Dijk (Liverpool).

