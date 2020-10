Leve disminución en los viáticos oficiales

El viático al extranjero disminuyó $100 diarios. Si los altos funcionarios viajan a Europa, Asia, África y Oceanía, recibirán $600 por día, y no $700. Si van a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, y Chile, el monto pasará de $600 a $500 diarios. La reducción también aplicará a funcionarios de menor jerarquía. Si viajan a Europa, Asia, África y Oceanía, el viático que antes era de $600 diarios, ahora será de $500. Además, se estableció que cuando un funcionario participe en un evento internacional y la institución patrocinadora o el anfitrión no cubran la totalidad de los gastos, recibirá el 25% del viático, y no el 50% actual.

A petición del Ministerio de Economía y Fianzas (MEF), pero con un artículo presentado por Robinson, la comisión legislativa modificó el monto de los viáticos a los que tienen derecho los funcionarios. Ahora, los servidores de alta jerarquía que viajen al interior recibirán $100 diarios y no $125, como está estipulado ahora. Los demás funcionarios recibirán $75 por día, y no $100, como en la actualidad.

La reducción del viático al exterior será de $100. Por ejemplo, si ministros, diputados y otros, viajan a Europa, ya no recibirán $700 por día, sino $600. El resto de los funcionarios no recibiría $600 diarios, sino $500. Para giras al interior, el viático de los ministros, diputados y otros altos funcionarios, se reduce de $125 a $100 diario; el resto, cobrará $75 en vez de $100.

