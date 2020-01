Levantan prisión preventiva a exvicepresidente de Ecuador

QUITO, Ecuador. (Xinhua).-La Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (máximo tribunal) levantó este jueves una orden de prisión preventiva que pesaba contra del exvicepresidente Alberto Dahik (1992-1995), asilado en Costa Rica, para que se defienda en su país de un supuesto delito de peculado, informó el organismo.La Sala ordenó medidas sustitutivas para que Dahik regrese a Ecuador y se defienda dentro de un juicio penal que enfrenta desde 1995 por supuesto uso indebido de fondos reservados del Estado, según el fallo que fue emitido por el presidente de la Sala, Hernán Ulloa. “El ex vicepresidente deberá presentarse en la secretaria de la Primera Sala de lo Penal, al siguiente día hábil después de haber ingresado al Ecuador, y luego cada quince días, caso contrario se volverá a ordenar su orden de prisión preventiva”, señala el texto del fallo del juez.Además se dispuso la prohibición de enajenar los bienes del ex vicepresidente y se remitió una orden a la Policía Nacional para que se abstenga de detener a Dahik. El exvicepresidente enfrenta un juicio penal que se inició en 1995 por supuesta corrupción y uso indebido de fondos reservados del Estado, acusaciones que Dahik ha negado. En agosto de ese año, el entonces presidente del Congreso Nacional Fabián Alarcón lo llamó para entablarle un juicio político, pero dos meses después se le declaró inocente. En octubre del mismo año, la Corte Suprema de Justicia ordenó la prisión preventiva de Dahik, quien a su vez presentó su renuncia al Parlamento y pasó a la clandestinidad.Días después, el exvicepresidente llegó a Costa Rica donde pidió asilo por considerarse un “perseguido político”. En abril del 2005, Dahik regresó por pocos días a Ecuador tras un fallo que anuló su caso, pero luego volvió a abandonar el país después de que la justicia decidiera reabrir el juicio. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, pidió el año pasado a la Asamblea Nacional (Congreso) que se tramite la amnistía en favor del exvicepresidente, pero la solicitud no prosperó.Correa ha calificado de “hombre honrado” y “víctima” de persecución política a Dahik, un economista de profesión y uno de los principlaes ideólogos de la modernización del estado.

