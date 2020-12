Leucemia felina, qué es, síntomas y pronóstico

Aun así, la medida por la que apuestan los veterinarios es “vacunar, vacunar y vacunar. Y no solo contra la Leucemia Felina sino también contra el resto de enfermedades víricas o no que afectan a los gatos”. la vacuna contra el FeLV es una vacuna muy eficaz que puede aplicarse “entre las 8/9 semanas de edad y un refuerzo a las 12 semanas de edad.

La buena noticia es que el virus sobrevive muy poco fuera del cuerpo del gato, no se transmite vía aerosol, ni por contacto con superficies. Por este motivo, además de evitar el contacto entre gatos y no dejarlo salir al exterior, habría que añadir “un buen programa de desparasitación y profilaxis, así como testar contra este virus en las primeras visitas al veterinario , ya que es un test rápido que se hace en la propia clínica veterinaria”.

You May Also Like