Letra de ‘Me Maten’, la nueva canción de C Tangana

Dentro de su álbum El Madrileño, que fue lanzado el pasado mes de febrero de 2021, el exitoso cantante C. Tangana ha publicado una nueva e inédita canción este mismo martes, bajo el título Me Maten, acompañado de Antonio Carmona y otros cantantes, como Kiko Veneno, La Húngara y Niño de Elche.

Esta canción inédita ha tenido lugar durante la participación del cantante en la serie de conciertos Tiny Desk, de la Public National Radio (Radio Pública Nacional) estadounidense.

Letra ‘Me Maten’ de C. Tangana

Un, dos

Un, dos, tres

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma

Las cosas que mi gente quiere

Son las cosas que siempre he querido

Una copita pa’ brindar

Y otras dos pa’ los dos que vienen contigo

Los que no me subían a Internet vacilando de amigo

Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo

Me maten si no pueden entrar

Me muera no les puedo fallar

Yo sin esta gente pa’ qué cojones quiero pasar

Me maten si no pueden entrar

Me muera no les puedo fallar

Yo sin esta gente pa’ qué cojones quiero pasar

Agua, vámonos

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma,

En la vida nos pensamos

Que la gloria es el dinero

Pero, pero nos equivocamos

Nuestra gente es lo primero

Y el pibe de la puerta

Dice que somos muchos

Hemos venido como seis Carmona

Seis más con Pucho

El pibe de la puerta

Dice que somos muchos

Hemos venido como seis Carmona

Seis más con Pucho

Me maten si no pueden entrar

Me muera no les puedo fallar

Yo sin esta gente pa’ qué cojones quiero pasar

Me maten si no pueden entrar

Me muera no les puedo fallar

Yo sin esta gente pa’ qué cojones quiero pasar

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma, me maten

Me me ma

Me ma, me ma, me maten

Me ma, me ma, me maten

Me ma, me ma, me maten

Me ma, me ma, me maten

Me ma, me ma, me maten

Me ma, me ma, me maten

Me ma, me ma, me maten

Me ma, me ma, me maten