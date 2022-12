“Les trata como basura”: las duras críticas contra Musk tras despedir a parte del equipo de limpieza de Twitter

“Está claro que no le importa la gente. No le importa la gente que trabaja para él” , agregó.

“Elon Musk ha tenido un largo historial de desacato a las leyes laborales” , comentó Chiu a la BBC. “Aunque no me sorprende lo ocurrido, lo siento por estos trabajadores. Investigaremos esto más a fondo”, agregó.

“A corto plazo, me gustaría verle (a Elon Musk) tratar a sus limpiadores como seres humanos”, dijo a la BBC Scott Wiener, “y que vuelvan a trabajar, no que los echen justo antes de Navidad”, agregó el senador.

“Solo puedo decir que no tengo dinero para pagar el alquiler”, afirma a la BBC el mexicano Julio Alvarado que hasta esta semana se encargaba de limpiar la sede de Twitter en San Francisco. “No voy a tener seguro médico. No sé qué voy a hacer”.

