Les tiraron la policía… Gaby y Patrick estaban en el área social del edificio

Les cuento que la c antante y expresentadora de televisión se sintió en una película al ver que le llamaron a la policía ya que ella junto a su prometido estaban disfrutando del sol en el área social. A través de sus redes sociales contó que eran cinco personas en total en su área social, cuando de repente ven llegar a los oficiales. “Hemos visto a unas personas que se fueron a la azotea del edifico de al lado a grabarnos, a tomarnos fotos; llamaron a la Policía, la Policía llegó… los policías muy buena gente, cabe destacar y gracias por estar pendiente porque es su trabajo, pero obvio el muchacho se molestó porque lo hicieron salir de su almuerzo a un reporte que ni siquiera debió haber pasado, porque nadie estaba irrumpiendo nada, y dice que de verdad no podemos perder el tiempo en estas cosas”, mencionó.

