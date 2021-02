“Les llegará con retraso o morirán esperando”

Estas personas, explican, dependen de la persona cuidadora no profesional que las atiende, que puede ser una o varias empleadas. Por lo tanto, instan a las Administraciones a incluir en el grupo cuatro de la primera etapa de la estrategia de vacunación a estas 133.679 personas cuidadoras no profesionales, “que deberían ser vacunadas por estar cuidando a las personas grandes dependientes -que sí se incluyen en el grupo 4 de la campaña de inmunización del Estado y Comunidades-.

Estas 32.366 personas, denuncian las directoras y gerentes de centros sociales, “al no haber sido valoradas ni tener resolución, es decir, por encontrarse en la lista de espera , no podrán ser vacunadas al no saber la Administración quiénes son “.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que, de las 313.000 personas grandes dependientes que no viven en residencias y que deberían ser vacunadas contra la covid-19 “en las próximas semanas” -dentro de la fase 1 del plan de inmunización diseñado por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas-, hay 32.000 personas en situación de gran dependencia pero que que se van a quedar fuera de esta primera fase porque todavía no han sido valoradas como tal ni han obtenido la resolución correspondiente.

